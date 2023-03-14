Почему тенге снова дешевеет, объяснил экономист

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После значительного укрепления в начале месяца казахстанская валюта снова сдала позиции - за минувшие сутки доллар подорожал почти на 10 тенге. С чем это связано, объяснил экономист телеканалу КТК.

Накануне торги на Казахстанской фондовой бирже завершились на отметке в 456 тенге за один доллар, а всего пару дней назад "американец" был дешевле почти на 10 тенге. В обменниках за один "зеленый" в понедельник просили в среднем от 459 до 462 тенге.

Экономисты связывают ослабление национальной валюты прежде всего с окончанием активного налогового периода. Не последнюю роль играют и цены на черное золото, которые на прошлой неделе пошли вниз.

Эксперты не исключают, что наша валюта и дальше будет сдавать позиции по отношению к доллару. А вот в паре тенге – рубль наметилась стабильность.

"Дальнейшее ослабление российского рубля будет негативно влиять в отношении курса нацвалюты тенге. И этот фактор может повлиять на ослабление национальной валюты в целом по отношению к доллару США.

В Соединенных Штатах банкротство двух банков за короткое время – это тоже тревожный звонок в целом. Это может повлиять на удорожание финансового фондирования для развивающихся стран. Этот фактор тоже нужно учитывать. В целом негативный тревожный звонок для всей мировой экономики", - поделился экономист Арман Байганов.

Источник: КТК

Напомним, в начале марта доллар значительно подешевел в Казахстане - 2 марта "американец" обвалился сразу на 6 тенге, 3 марта американская валюта подешевела еще на 5 тенге.

Однако спустя уже несколько дней доллар вновь начал расти в цене. Значительное подорожание инвалюте предсказывали и эксперты.

Аналитики заявляли, что укрепление национальной валюты может негативно отразиться на резервах Нацфонда страны, который должен использоваться для социальных программ.

При этом, по словам экономистов, ослабление доллара не всегда приводит к снижению цен на продукты и другие товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012739-pochemu-tenge-snova-desheveet-obyasnil-ekonomist/