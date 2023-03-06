Приведет ли укрепление тенге к снижению цен в стране, рассказали аналитики

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Февраль отметился не только очередным рекордным ростом цен, но и сильным укреплением казахстанской валюты. О том, может ли сильный тенге привести к снижению цен, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам февраля инфляция в стране достигла рекордных 21,3%. Однако не только этим примечателен прошедший месяц. Казахстанский тенге заметно укрепился по отношению ко всем основным иностранным валютам.

Так, например, за февраль доллар успел просесть до 9-месячного минимума. Похожее падение наблюдалось и у рубля с евро. Сейчас официальный курс доллара уже упал до 431,08 тенге.

В связи с этим у некоторых граждан Казахстана мог возникнуть вопрос "Может ли укрепление тенге привести к снижению цен в стране?".

Повлияет ли курс валют на инфляцию в стране

Вопрос о влиянии курса тенге на рост цен у людей может возникнуть не просто так. Дело в том, что многие продукты питания и непродовольственные товары Казахстан импортирует. При этом сделки проводятся, как правило, не в тенге, а в других иностранных валютах, например, в рублях или долларах.

Естественно, при слабом тенге сильно дорожает и импортная продукция. Об этом говорили и экономические эксперты, когда отмечали "немонетарный характер" инфляции и ее независимость от внутреннего спроса.

Тем не менее, сейчас тенге сильно укрепился. Может ли произойти обратная ситуация, когда вслед за удорожанием казахстанской валюты импортная продукция становится для потребителей дешевле, ответили в Национальном банке РК еще в прошлом году.

"Ослабление тенге приводит к статистически значимому росту цен, в то время как укрепление не оказывает влияния на инфляцию" – говорится в докладе о денежно-кредитной политике за декабрь 2022 года.

Как отмечает автор Telegram-канала Finance.kz, это явление называется "эффект храповика", когда слабый тенге способствует росту инфляции, а крепкий – не приводит к ее уменьшению.

Впрочем, как отмечает эксперт, укрепление национальной валюты все равно приведет к некоторому снижению давления на инфляцию. Он также отметил, что текущий курс не сможет помочь быстро восстановиться экономике от того урона, которое нанесло резкое падение тенге в марте 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011899-privedet-li-ukreplenie-tenge-k-snizheniyu-tsen-v-strane-rasskazali-analitiki/