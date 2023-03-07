Курс доллара вырос сразу на 5 тенге на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вырос на более чем 5 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 7 марта, курс доллара составил 438,57 тенге. Таким образом, доллар подорожал на 5,14 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 432,5-438 тенге, продажа – 437-444 тенге;

в Астане: покупка – 436-437,5 тенге, продажа – 440,5-444 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 437 тенге, продажа – 441-441,5 тенге;

в Астане: покупка – 438-439 тенге, продажа – 441-443 тенге.

Напомним, вчера, 6 марта, доллар подорожал почти на 2 тенге.

При этом 2 марта курс доллара обвалился почти на 6 тенге в Казахстане. Укрепление нацвалюты объясняли в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012079-kurs-dollara-vyros-srazu-na-5-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/