Курс доллара обвалился почти на 6 тенге в Казахстане

Доллар. Иллюстративное фото: pexels.com

На Казахстанской фондовой бирже прошли дневные торги, по итогам которых курс американской валюты упал почти на 6 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Сейчас стоимость доллара США составляет 435,69 тенге. С момента последних торгов он упал на 5,98 тенге.

При этом за последний месяц, по данным биржи, американская валюта подешевела уже на 24,83 тенге.

Еще раньше мы сообщали о том, что стоимость доллара резко просела и в казахстанских обменниках.

Тем не менее к этому часу, согласно данным с сайте Kurs.kz, доллар стал еще дешевле:

в Астане: покупка – 428-435 тенге, продажа – 438-443 тенге;

покупка – 428-435 тенге, продажа – 438-443 тенге; в Алматы: покупка – 432-435 тенге, продажа – 438-440 тенге;

покупка – 432-435 тенге, продажа – 438-440 тенге; в Шымкенте: покупка – 430-434,5 тенге, продажа – 435,5-438 тенге.

При этом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 429,5-430 тенге, продажа – 434-436,5 тенге;

покупка – 429,5-430 тенге, продажа – 434-436,5 тенге; в Алматы: покупка – 429,5-435,5 тенге, продажа – 434-440,5 тенге;

покупка – 429,5-435,5 тенге, продажа – 434-440,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 429,5-430 тенге, продажа – 434-436,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011498-kurs-dollara-obvalilsya-pochti-na-6-tenge-v-kazahstane/