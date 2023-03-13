Доллар подорожал почти на 10 тенге в Казахстане

Купюры. Иллюстративное фото: Kerem Uzel/Bloomberg/Getty Images

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подорожал почти на 10 тенге. Обновленные данные приведены на официальном сайте KASE.

Согласно последней информации, 13 марта официальный курс американской валюты в Казахстане составляет 456,66 тенге. С последних торгов доллар прибавил в цене 9,65 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 452-453,5 тенге, продажа – 459,5-462 тенге;

в Алматы: покупка – 452,9-455 тенге, продажа – 459-462 тенге;

в Шымкенте: покупка – 452-453,5 тенге, продажа – 459,5-462 тенге.

При этом, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 452-455 тенге, продажа – 456-459 тенге;

в Алматы: покупка – 454-455 тенге, продажа – 459-459,5 тенге;

в Шымкенте: покупка – 455-458 тенге, продажа – 458,5-461 тенге.

Отметим, что в начале марта доллар значительно подешевел в Казахстане - 2 марта "американец" обвалился сразу на 6 тенге, 3 марта американская валюта подешевела еще на 5 тенге.

Однако спустя уже несколько дней доллар вновь начал расти в цене. Значительное подорожание инвалюте предсказывали и эксперты. Аналитики заявляли, что укрепление национальной валюты может негативно отразиться на резервах Нацфонда страны, который должен использоваться для социальных программ.

При этом, по словам экономистов, ослабление доллара не всегда приводит к снижению цен на продукты и другие товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012691-dollar-podorozhal-srazu-na-10-tenge-v-kazahstane/