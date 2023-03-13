Доллар подорожал почти на 10 тенге в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подорожал почти на 10 тенге. Обновленные данные приведены на официальном сайте KASE.
Согласно последней информации, 13 марта официальный курс американской валюты в Казахстане составляет 456,66 тенге. С последних торгов доллар прибавил в цене 9,65 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 452-453,5 тенге, продажа – 459,5-462 тенге;
- в Алматы: покупка – 452,9-455 тенге, продажа – 459-462 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 452-453,5 тенге, продажа – 459,5-462 тенге.
При этом, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:
- в Астане: покупка – 452-455 тенге, продажа – 456-459 тенге;
- в Алматы: покупка – 454-455 тенге, продажа – 459-459,5 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 455-458 тенге, продажа – 458,5-461 тенге.
Отметим, что в начале марта доллар значительно подешевел в Казахстане - 2 марта "американец" обвалился сразу на 6 тенге, 3 марта американская валюта подешевела еще на 5 тенге.
Однако спустя уже несколько дней доллар вновь начал расти в цене. Значительное подорожание инвалюте предсказывали и эксперты. Аналитики заявляли, что укрепление национальной валюты может негативно отразиться на резервах Нацфонда страны, который должен использоваться для социальных программ.
При этом, по словам экономистов, ослабление доллара не всегда приводит к снижению цен на продукты и другие товары.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012691-dollar-podorozhal-srazu-na-10-tenge-v-kazahstane/