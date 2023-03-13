Сколько сейчас стоит доллар в казахстанских обменниках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В начале недели доллар подорожал в обменниках Казахстана - ранее наблюдался рост валюты на бирже. Прошлая же неделя завершилась резким подорожанием доллара.

По информации сайта Кurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно:

в Астане: покупка – 449-455,5 тенге, продажа – 457-462 тенге;

покупка – 449-455,5 тенге, продажа – 457-462 тенге; в Алматы: покупка – 454,5-455 тенге, продажа – 459-461 тенге;

покупка – 454,5-455 тенге, продажа – 459-461 тенге; в Шымкенте: покупка – 455-458 тенге, продажа – 460 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 452-453,5 тенге, продажа – 459,5-462 тенге;

покупка – 452-453,5 тенге, продажа – 459,5-462 тенге; в Алматы: покупка – 452-455 тенге, продажа – 459,5-462 тенге;

покупка – 452-455 тенге, продажа – 459,5-462 тенге; в Шымкенте: покупка – 452-453,5 тенге, продажа – 459,5-462 тенге.

До данным Нацбанка, официальный курс доллара в Казахстане в настоящее время составляет 445,98 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже KASE один доллар оценивается в 447,01 тенге.

Отметим, что американская валюта начала дорожать на бирже в Казахстане с начала прошлой недели. Резкое подорожание доллара наблюдалось ранее перед 8 марта. В минувшую пятницу "американец" подорожал на 5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012651-skolko-seychas-stoit-dollar-v-kazahstanskih-obmennikah/