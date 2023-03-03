Доллар вновь резко подешевел на бирже в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В конце недели доллар упал еще почти на 5 тенге на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные дневных торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара после прошедших 3 марта торгов составил 431,08 тенге, снизившись на 4,45 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 427-429 тенге, продажа – 434-434,5 тенге;

покупка – 427-429 тенге, продажа – 434-434,5 тенге; в Алматы: покупка – 427-434 тенге, продажа – 434-438,5 тенге.

По информации портала Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно:

в Астане: покупка – 430-433,5 тенге, продажа – 434,8-438 тенге;

в Алматы: покупка – 431-432 тенге, продажа – 436-439 тенге.

Ранее мы сообщали, что в казахстанских обменниках наблюдается падение стоимости американской валюты. Накануне курс доллара обвалился почти на 6 тенге на бирже.

В Нацбанке, комментируя укрепление нацвалюты, отметили, что валютных интервенций они не проводили. В главном банке страны подчеркнули, что в валютной политике НБК остается приверженным принципам свободного курсообразования. В свою очередь эксперты удивляются сложившейся ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011667-dollar-vnov-rezko-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/