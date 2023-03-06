Почему доллар должен подорожать в Казахстане, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс доллара США по отношению к тенге активно снижался за последние несколько недель. О том, как это влияет на бюджет страны и Национальный фонд, читайте в материале NUR.KZ.

Средневзвешенный курс американской валюты на казахстанской бирже в пятницу (4 марта 2023 года) составил 431,06 тенге. В обменных пунктах Алматы его продавали в среднем по 437 тенге.

Для сравнения, месяц назад (6 февраля) курс доллара составлял 457,24 тенге. При этом специалисты отметили несколько возможных причин укрепления тенге.

А согласно сообщению аналитиков Telegram-канала Finance.kz, такой крепкий курс национальной валюты может иметь негативный эффект для страны.

Какой курс доллара заложен бюджетом

Как отмечают аналитики, в прогнозе бюджета Казахстана на 2024 год расчетная цена на нефть составляет 85 долларов США за баррель. А прогнозный курс американской валюты отмечен на уровне 470 тенге за доллар.

При этих расчетах доходы республиканского бюджета могут составить около 16 триллионов тенге.

"Если курс тенге, укрепляясь, уходит ниже 470 (тенге – примечание редактора), значит, что и так дефицитный бюджет получает меньший доход от продажи нефти. Напомним, что экспортная таможенная пошлина идет напрямую в бюджет, минуя Нацфонд.

Также крепкий тенге приводит к излишним тратам Нацфонда для покрытия дефицита того же бюджета – из него просто приходится менять больше долларов, чтобы дать Минфину эти деньги", – сообщают аналитики.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Доллар должен подорожать

Стоимость нефти на момент публикации в источнике составяла 84,65 доллара за баррель. При этом аналики отмечают, что Казахстан продает сырье со скидкой от 2% и более, в зависимости от марки нефти.

Поэтому республиканский бюджет может сложиться с еще большим дефицитом, чем планировалось ранее.

"Это значит, что, если курс тенге будет таким крепким достаточно долго, хотя бы до лета, то МНЭ (Министерство национальной экономики – примечание редактора), скорее всего, попросит летом увеличить трансферты из Нацфонда из-за нехватки денег", – считают аналитики.

Другими словами, текущее укрепление национальной валюты может негативно отразиться на резервах Национального фонда страны, который должен использоваться для социальных программ.

Поэтому, по мнению аналитиков, для снижения расходования средств из фонда курс доллара должен повыситься до заложенного в бюджете уровня.

Напомним, что ранее глава Счетного комитета указывал, что "мы живем не по средствам": больше половины выделенных из Нацфонда средств власти направляют на текущие мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011835-pochemu-dollar-dolzhen-podorozhat-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/