Глава Минсельхоза: Без лука не останемся – в этом году будет достаточно посеяно

Лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства сельского хозяйства в кулуарах правительства заверил, что казахстанцы не останутся без лука и что в 2023 году его будет посеяно достаточно, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минсельхоза Ербол Карашукеев сообщил, что угроза вывоза лука из Казахстана пока сохраняется, поэтому запрет на вывоз продолжает действовать.

"Ситуация с луком стабилизировалась, запасы лука составляют примерно 70 тысяч тонн по стране, из них чуть больше 30 тысяч – в Жамбылской области.

Цены оптовые в Жамбылской области составляют 200 тенге, в Астане – 260-300 тенге. В магазинах – 300-360 тенге, в зависимости, какой лук и по какой цене завезли.

Цены стабилизировались, сейчас пока угроза вывоза лука сохраняется, введен запрет, мы ситуацию контролируем. В этом году лука достаточно будет посеяно, (…) без лука не останемся", – заявил министр.

Напомним, в январе Министерство сельского хозяйство объявило временный запрет на экспорт лука из Казахстана сроком на три месяца. По сообщению ведомства, сделано это было для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из страны и стабилизировать цены на него.

Кроме того, по информации МСХ, ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане. Предполагалось, что наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана. Утверждалось также, что на ситуацию повлияли сильные морозы в южных регионах Казахстана и в Узбекистане – там большой объем продукции был испорчен.

В конце января в Минторговли сообщили о подозрении, что лук из Казахстана может вывозиться по серым схемам – в стране обнаружилось меньшее количество запасов этого овоща, чем сообщалось в сезон.

В начале февраля стало известно, что продукт подорожал в магазинах. Одним из возможных причин, как рассказали в Минсельхозе, мог быть вызванный слухами ажиотаж вокруг этого овоща.

Также появилось сообщение о том, что запрещенный к экспорту репчатый лук собирались вывезти на 23 большегрузах из Казахстана в Россию.

Также мы писали, какие регионы больше всего пострадали от подорожания данного продукта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010387-glava-minselhoza-bez-luka-ne-ostanemsya-v-etom-godu-budet-dostatochno-poseyano/