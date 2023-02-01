Запрещенный к экспорту репчатый лук собирались вывезти на 23 большегрузах из Казахстана в Россию

Лук. Иллюстративное фото: pexels.com

Репчатый лук намеревались вывезти из Казахстана на 23 большегрузах на территорию России, сообщается на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК.

31 января в Казахстане предотвратили выезд 23 большегрузных автотранспортных средств, намеревавшихся вывезти в Россию репчатый лук из Шымкента, а также из Жамбылской и Туркестанской областей.

Случай произошел на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области.

"В настоящее время решается вопрос о возврате лука отправителям либо реализации его в других областях Казахстана", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КГД напомнили, что на сегодняшний день в Казахстане действует запрет на вывоз следующих товаров:

лома и отходов черных и цветных металлов (со 2 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года);

отдельных видов лесоматериалов (с 9 декабря 2022 года по 8 июня 2023 года);

бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом (с 1 февраля 2023 года по 31 июля 2023 года);

крупного рогатого скота живого, овец и коз живых (с 3 сентября 2022 года по 2 марта 2023 года);

отдельных видов каменного угля автомобильным транспортом (с 26 сентября 2022 года по 25 марта 2023 года).

Напомним, что в середине января правительство временно запретило экспорт лука из страны, чтобы стабилизировать на него цены.

Позже глава Минторговли Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане обнаружилось меньшее количество запасов лука, чем сообщалось в сезон. Причиной этого, по его словам, мог стать вывоз лука по серым схемам.

Также мы писали, что в Казахстане собираются усилить контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007672-zapreschennyy-k-eksportu-repchatyy-luk-sobiralis-vyvezti-na-23-bolshegruzah-iz-kazahstana-v-rossiyu/