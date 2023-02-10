Репчатый лук резко подорожал в Казахстане

Репчатый лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рост цен на социально значимые продовольственные товары продолжается в Казахстане. За прошедшую неделю особенно сильно подорожал репчатый лук. О том, как изменились цены на основные продукты питания, узнали журналисты NUR.KZ.

Правительство постоянно ведет работу по регулированию стоимости социально значимых продовольственных товаров, однако, несмотря на все усилия, рост цен продолжается.

За последнее время особенно сильно в Казахстане подорожал репчатый лук. По данным Бюро национальной статистики, за первую неделю февраля его стоимость выросла сразу на 14,3%.

Сильнее всего рост цен "ударил по карманам" жителей Костанай области – здесь всего за семь дней лук подорожал сразу на 35,1%. Также сильным ростом отличились Жезказган (31,9%), Атырау (27,5%) и Семей (25,8%).

С начала 2023 года рост цен на репчатый лук оказался еще более внушительным – сразу 40,1% в среднем по стране. В годовом выражении этот показатель составляет уже целых 87%.

Сейчас средняя стоимость килограмма этого социально значимого продукта питания равна около 173 тенге.

Таким образом, репчатый лук по росту цен обогнал даже сахар, с дефицитом которого столкнулись казахстанцы в прошлом году, он к 7 февраля подорожал "всего" на 58% за год.

Что еще подорожало в Казахстане

Лук оказался не единственным товаром, который подорожал. За первые семь дней февраля сильный рост цен был зафиксирован на белокочанную капусту (на 1,4%, до 107 тенге), морковь (на 0,5%, до 150 тенге) и рис (на 0,4%, до 366 тенге).

При этом снижением цен отметились следующие товары:

гречневая крупа – на 1,3% за неделю, до 494 тенге в среднем за килограмм;

за неделю, до в среднем за килограмм; сахарный песок – на 0,7%, до 462 тенге ;

до ; куриные окорочка – на 0,3%, до 1 260 тенге ;

до ; мука первого сорта – на 0,2% , до 241 тенге;

, до яйца первой категории – на 0,1%, до 485 тенге за десяток.

Напомним, государство контролирует стоимость социально значимых продовольственных товаров путем установления максимальной торговой надбавки, которая не должна превышать 15%. Предпринимателей, которые нарушают это правило, ждут штрафы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008890-repchatyy-luk-rezko-podorozhal-v-kazahstane/