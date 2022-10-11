Стало известно, когда КТК полноценно заработает

ВПУ. Иллюстративное фото: cpc.ru

Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков на заседании кабмина высказался о работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков напомнил, что к этому часу на КТК из трех выносных причальных устройств (ВПУ) работает только одно.

"Из-за ремонтных работ на Кашагане работа одного ВПУ КТК достаточна для текущих объемов. Полноценная работа КТК ожидается в октябре текущего года", – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, что в конце марта из-за шторма пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума – на ВПУ-2 и ВПУ-3 были выявлены повреждения, из-за чего их работу пришлось приостановить.

Позже сообщалось, что 23 апреля на Морском терминале КТК было введено в эксплуатацию ВПУ-3.

Тем не менее в начале июля российский суд вынес решение о приостановлении работы КТК. Позже консорциум направил ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда.

27 июля из-за неблагоприятных погодных условий в Атырауской области одновременно отключились две воздушные линии электропередач, питающие нефтеперекачивающие станции КТК. Восстановить их работу удалось лишь спустя несколько дней.

Позже стало известно, что КТК снизил объемы перекачки нефти из Казахстана из-за ремонта на Тенгизском месторождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992071-stalo-izvestno-kogda-ktk-polnotsenno-zarabotaet/