КТК снизил объемы перекачки нефти из Казахстана
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Из-за ремонта на Тенгизском месторождении трубопроводный консорциум КТК снизил объемы приема нефти по трубопроводной системе "Тенгиз - Новороссийск", сообщается на официальном сайте консорциума.
Кроме того, из-за остановки производства нефти на месторождении Кашаган снижены объемы приема нефти в трубопроводную систему КТК.
"Указанные факторы повлекли значительное снижение общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе "Тенгиз - Новороссийск". О восстановлении режимных объемов перекачки будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении КТК.
Акционеры компании и грузоотправители уведомлены о сложившейся ситуации и осуществляют постоянное взаимодействие по актуальной обстановке, подчеркнули в консорциуме.
Отметим, что на прошлой неделе из-за сильного ветра две нефтеперекачивающие станции КТК отключились. Восстановить их работу удалось лишь спустя несколько дней.
Напомним также, что в начале июля российский суд вынес решение о приостановлении работы КТК. Позже Каспийский трубопроводный консорциум направил ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981649-ktk-snizil-obemy-perekachki-nefti-iz-kazahstana/