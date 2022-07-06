Приостановление работы КТК: консорциум направил ходатайство в суд

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Каспийский трубопроводный консорциум направил ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда, согласно которому работа на КТК была временно остановлена. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Постановлением судьи Приморского районного суда Новороссийска АО "КТК-Р" было ранее назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 30 суток.

В консорциуме отметили, что согласно российским законам, при административном приостановлении деятельности накладываются пломбы, опечатываются помещения, места хранения товаров и иных материальных ценностей, касс и так далее.

В то же время не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

В свою очередь, АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение.

Подчеркивается, что технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность.

Это позволяет консорциуму ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления о приостановлении деятельности КТК до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения направленной жалобы.

Учитывая вышесказанное, АО "КТК-Р" направило в Приморский районный суд города Новороссийска соответствующее ходатайство.

Напомним, что премьер-министр Алихан Смаилов провел срочное заседание вскоре после приостановления работы КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977207-priostanovlenie-raboty-ktk-konsortsium-napravil-hodataystvo-v-sud/