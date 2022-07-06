Российский суд приостановил работу КТК на месяц

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Приморский районный суд города Новороссийск вынес решение о приостановлении работы Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит большая часть казахстанской нефти. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КТК.

Как рассказали в консорциуме, по поручению зампреда правительства России Виктории Абрамченко было поручено провести оценку технического состояния опасных производственных объектов АО "КТК-Р" и соблюдения экологических требований при их эксплуатации.

Проверка должна была пройти до 25 апреля текущего года. В итоге состояние АО "КТК-Р" было проинспектировано 6 мая.

По результатам проверки выявлено несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН).

6 июня консорциуму выдали предписание об устранении нарушений со сроком до 30 ноября текущего года. В тот же день был составлен протокол об административном правонарушении.

Вместе с тем, так как это нарушение предусматривает в качестве альтернативного наказания приостановление деятельности на срок до 90 суток, данное дело подлежало рассмотрению в суде.

В КТК подчеркнули, что несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, заявив об этом непосредственно на судебном заседании накануне, 5 июля.

Ходатайство консорциума об отложении рассмотрения дела в целях направления возражений по приостановке деятельности суд оставил без удовлетворения.

В итоге суд удовлетворил требования Ространснадзора - КТК назначили наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

"Каспийский Трубопроводный Консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - резюмировали в консорциуме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977154-rossiyskiy-sud-priostanovil-rabotu-ktk-na-mesyats/