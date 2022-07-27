Причину остановки АНПЗ и ограничения в энергоснабжении КТК объяснили в Минэнерго

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В Министерстве энергетики прокомментировали аварийную ситуацию в электрических сетях на западе Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"27 июля 2022 года в 18:08 по причине неблагоприятных погодных условий в Атырауской области (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии электропередачи, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" (ВЛ на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К)). Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО "КТК-К" на 16 МВт.

Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий.

Отключились линии связи электростанции "Karabatan Utility Solution" с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля", - говорится в сообщении Министерства энергетики Казахстана.

По данным Минэнерго, в настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.

Также ситуацию прокомментировали в АО "KEGOC".

"В 18:42 на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий, со стороны АО "KEGOC" линии не отключались.

Одновременно отключились линии связи электростанции "Karabatan Utility Solution" с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля, что привело к снижению частоты до уставок срабатывания автоматики.

Противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" и электростанций на западе Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по снижению частоты. Благодаря работе автоматической частотной разгрузке, удалось предотвратить полное погашение потребителей Атырауской и Мангыстауской областей, с сохранением электроснабжения примерно 90% потребителей.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения", - говорится в сообщении компании.

Напомним, сегодня вечером две установки аварийно отключились на Атырауском НПЗ, в связи с чем произошла аварийная остановка всего завода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980516-prichinu-ostanovki-anpz-i-ogranicheniya-v-energosnabzhenii-ktk-obyasnili-v-minenergo/