Экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой из-за шторма

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Нефтяной экспорт Казахстана оказался под угрозой. Из-за шторма пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об аварии сообщается на официальном сайте компании.

Указывается, что после завершения периода неблагоприятных погодных условий в Черном море при осуществлении погрузочных операций было проведено обследование комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ), которые используются в портах для заполнения танкеров нефтью.

В итоге выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи ВПУ-3 временно вывели из эксплуатации для проведения промывки и ремонта.

После чего были проведены дополнительные обследования оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2. По их результатам на Морском терминале (МТ) под Новороссийском подрядной организацией ООО "Транснефть-Сервис" выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.

Эти повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. Поэтому КТК был вынужден приостановить эксплуатацию и ВПУ-2.

"В распоряжении КТК имеется аварийный комплект для замены необходимых шлангов. Однако контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения.

В этой ситуации руководство консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу.

Проведение ремонтов, вероятно, займет продолжительный период времени в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а также ожиданием номинации танкеров для промывки", - сообщили в КТК.

На сайте компании отмечается, что трубопроводная система КТК - это один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ.

Трубопровод соединяет казахстанские месторождения в районе Тенгиза и связывает их с российским портом Новороссийск, длина трубы - 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

Акционеры: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО "НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, а также Chevron, Mobil, Shell и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961793-eksport-nefti-iz-kazahstana-okazalsya-pod-ugrozoy-iz-za-shtorma/