Объекты КТК вернулись к работе после урагана в Атырауской области

Иллюстративное фото: cpc-online.ru

Нефтеперекачивающие станции "Курмангазы" и "Исатай" АО "КТК-К" вернулись к штатному режиму работы после аварийного отключения из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте Каспийского трубопроводного консорциума.

"29 июля 2022 года на станции НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай" АО "КТК-К" подано напряжение, которое позволило вывести объекты нефтепровода в штатный режим работы", – говорится в сообщении пресс-службы КТК.

Отмечается, что к восстановительным работам специалисты приступили сразу же после инцидента. Активное участие в них принимали аварийные бригады казахстанской компании по управлению электрическими сетями АО "KEGOC". Компания выделила необходимые опоры 220 кВ из собственного аварийного запаса, а также организовала их оперативную погрузку и отправку.

"В период временного ограничения мощностей для обеспечения поставок смеси CPC Blend на экспорт на участке НПС "Тенгиз" – НПС "Астраханская" применялась технологическая схема с использованием мощностей НПС "Атырау", позволявшая осуществлять перекачку нефти без запуска в работу НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай", – добавили представители консорциума.

Подчеркивается, что сейчас нефтепроводная система Тенгиз – Новороссийск работает в штатном режиме, что обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти.

Напомним, что 27 июля в 18:08 из-за неблагоприятных погодных условий в Атырауской области (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии электропередачи. Также были обнаружены упавшие опоры линий электропередачи.

Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО "КТК-К" на 16 МВт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980960-obekty-ktk-vernulis-k-rabote-posle-uragana-v-atyrauskoy-oblasti/