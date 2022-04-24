Ремонт на КТК: возобновлена работа выносного причального устройства

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На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума после ремонта возобновлена работа выносного причального устройства (ВПУ-3), сообщается в официальном Telegram-канале КТК.

Согласно опубликованной информации, 23 апреля 2022 года на Морском терминале КТК введено в эксплуатацию ВПУ-3.

Кратковременное улучшение погодных условий в минувшую субботу позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд (ОПТМ), что позволило возобновить перевалку нефти на указанном устройстве.

"Ранее специалистами подрядной организации и КТК была осуществлена промывка выносного причального устройства с помощью танкера, заменены поврежденные плавучие шланги, а также успешно реализованы мероприятия по опрессовке и проверке исправности всех систем ВПУ", - говорится в сообщении.

По информации КТК, в настоящее время к возобновившему работу ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка.

Кроме того, ВПУ-2 остается временно выведенным из эксплуатации, а ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.

Напомним, 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов.

На днях глава Минэнерго рассказал о перспективах экспорта казахстанской нефти. Он прогнозировал, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) должен возобновить свою работу до конца недели.

Также в минувший вторник Минфин оценил ущерб Казахстану в 100-150 млрд тенге от аварии на КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966528-remont-na-ktk-vozobnovlena-rabota-vynosnogo-prichalnogo-ustroystva/