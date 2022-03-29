Пенсии и пособия могут проиндексировать еще раз в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik / bearfotos

Глава Миннацэкономики Казахстана в кулуарах кабмина рассказал, рассматривается ли вопрос о повторной индексации пенсий и пособий, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров сообщил, что его ведомство делает прогноз социально-экономического развития страны, уточняет его в зависимости от закладываемого уровня инфляции.

"Но это (инфляцию – прим. ред.) закладываем не только мы, но совместно с Национальным банком. Потому что Нацбанк ответствен в большей степени за инфляцию, так как они проводят политику инфляционного таргетирования.

Соответственно, если мы заложим инфляционный коридор выше, то будет соответствующая индексация. Это возможно", - резюмировал глава Миннацэкономики.

Напомним, что в начале марта глава Минтруда и соцзащиты населения рассказывал о дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана.

Также в конце февраля был озвучен средний размер пенсии в стране.

Кроме того, в конце января мы рассказывали о том, насколько выросла реальная доходность пенсионных активов в стране, а также о том, какие изменения в пенсионной сфере ждут казахстанцев в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962579-pensii-i-posobiya-mogut-proindeksirovat-esche-raz-v-kazahstane/