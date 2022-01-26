Насколько выросла реальная доходность пенсионных активов в Казахстане

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С момента основания пенсионной системы ее инвестиционная доходность достигла 681,13% при инфляции 546,77%. Что входит в состав инвестиционного дохода пенсионных активов под управлением Нацбанка, и насколько увеличился инвестдоход за прошедший год, читайте в материале NUR.KZ.

Доходность по пенсионным активам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под управлением Национального банка Казахстана за 2021 год составила 11,13% при инфляции в 8,4%. А сумма пенсионных накоплений вкладчиков на 1 января 2022 года достигла 13,1 триллионов тенге, сообщают специалисты ЕНПФ.

Общая сумма накоплений включает пенсионные взносы и инвестиционный доход.

Доход от инвестиций за год увеличился до 1,4 трлн тенге, что превышает показатели предыдущего года на 138,2 млрд тенге или 11%.

В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), рыночной переоценки финансовых инструментов, валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и так далее.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

С момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ инвестиционный доход составил 6,04 трлн тенге.

С 1998 года, времени основания накопительной пенсионной системы, и до 1 января 2022 года инвестиционная доходность достигла 681,13%, инфляция за этот период составила 546,77%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов с начала действия пенсионной системы и до начала текущего года составила 134,36%.

Пенсионные накопления являются долгосрочными инвестициями, поэтому размер инвестиционного дохода целесообразнее анализировать за период не менее одного года. Краткосрочные данные не будут являться показательными.

Переоценка пенсионных активов производится еженедельно и в последний день месяца.

Напомним, что инвестиционный доход с пенсионных накоплений можно получить и в случае передачи их части в доверительное управление частным компаниям. На сегодняшний день такую деятельность могут осуществлять четыре УИП в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1952982-naskolko-vyrosla-realnaya-dohodnost-pensionnyh-aktivov-v-kazahstane/