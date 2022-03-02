Глава Минтруда рассказал о дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минсоцтруда на коллегии ведомства рассказал, как будет развиваться пенсионная система в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шапкенов заявил, что пенсионное обеспечение граждан уже сегодня требует решительных мер, чтобы не допустить ухудшения положения будущих пенсионеров.

Между тем, по его словам, коэффициент замещения утраченного дохода пенсией ежегодно снижается с учетом перехода от солидарной к накопительной пенсии.

"Согласно актуарным расчетам ЕНПФ, в 2028 году пенсия будет замещать только порядка 47,4% от среднемесячной заработной платы. В 2040 году уже 39,2%, а в 2060 году всего 29,5%", - отметил министр.

По словам министра, для обеспечения эффективности пенсионной системы проводится работа по внесению изменений и дополнений в действующую концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы.

Так, в рамках совершенствования системы минимальных гарантий с 2028 года предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии.

Сегодня прорабатывается конкретный механизм ее назначения. С 2023 года предусмотрено введение пятипроцентных обязательных пенсионных взносов работодателей.

"Введение ОПВР уже предусмотрено действующей концепцией. В результате будет обеспечено сохранение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже стандарта, рекомендуемого Международной организацией труда, то есть замещение пенсией не менее 40% от утраченного дохода", - пояснил Серик Шапкенов.

В целом, по данным Минсоцтруда, на сегодня в стране насчитывается 2,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии из бюджета составляет 99 937 тенге, в том числе солидарная пенсия – 68 839 тенге, базовая – 31 098 тенге.

В 2021 году казахстанцам дали право на изъятие части своих пенсионных накоплений. По состоянию на 18 февраля текущего года всего одобрено более 1 млн заявлений на сумму порядка 2,79 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958917-glava-mintruda-rasskazal-o-dalneyshey-modernizatsii-pensionnoy-sistemy-kazahstana/