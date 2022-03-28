Почему накопления в ЕНПФ могут уменьшиться, рассказали аналитики

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Некоторые казахстанцы могли столкнуться с тем, что на их пенсионных счетах указана меньшая сумма, чем было ранее. Например, у кого-то накопления могли снизиться на 20 тыс. тенге, а у других – на 50 тыс. тенге. О том, с чем это связано и действительно ли вкладчики теряют деньги из ЕНПФ, читайте в материале NUR.KZ.

Получая заработную плату, казахстанцы одновременно копят деньги на своих счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Эти средства перечисляют сами работодатели, а у самозанятых накопления могут производиться за счет единого совокупного платежа (ЕСП).

Казахстанцы могут самостоятельно проверить сумму на своих пенсионных счетах. При этом в некоторых случаях может оказаться так, что размер накоплений уменьшился.

О том, с чем это связано и что это означает для вкладчика, рассказали аналитики Finance.kz.

Настоящих денег в ЕНПФ мало

Обычно общая сумма денег, накопленная на пенсионном счете вкладчика, состоит из нескольких частей:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – сумма, которую переводит работодатель, а ее размер зависит от уровня дохода вкладчика;

инвестиционный доход – сумма, которая поступает на счета казахстанцев благодаря инвестированию пенсионных денег;

также могут иметься обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) и добровольные накопления (ДПВ).

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Как указывают аналитики, в личном электронном кабинете казахстанцев отображается не только сумма накопленных денег (за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ), но и сумма оценки рыночной стоимости портфеля ЕНПФ.

При этом не все указанные деньги хранятся в виде купюр или монет в резервах ЕНПФ. Аналитики сообщают, что на деле только малая часть накоплений казахстанцев хранится непосредственно в деньгах.

Соответственно, большая часть средств граждан вложена в различные финансовые инструменты, входящие в инвестиционный портфель ЕНПФ.

За счет такого управления пенсионными накоплениями, Нацбанк РК обеспечивает инвестиционный доход каждому вкладчику. То есть, дополнительную прибыль.

Однако, как и у любого инвестпортфеля, его показатели могут иногда снижаться.

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Деньги в ЕНПФ связаны с курсом валют

Как указывают аналитики, 38,1% от общего инвестиционного портфеля ЕНПФ вложены в иностранные валюты.

"Таким образом, когда национальная валюта крепнет или слабеет – это отражается и на портфеле ЕНПФ.

Когда тенге слабеет – инвестдоход растет быстрее. Когда крепнет – инвестдоход может снижаться", – указывается в сообщении Finance.kz.

То есть снижается именно часть инвестиционной прибыли, а не те накопления, которые были образованы за счет пенсонных взносов из личных доходов казахстанцев.

Так, за прошедшую неделю курс тенге окреп на 3,5%. Соответственно, из-за переоценки валютной части инвестпортфеля сократился и инвестиционный доход на счетах казахстанцев в ЕНПФ.

Однако вкладчикам не следует беспокоиться – в Казахстане действует система государственной гарантии о сохранности пенсионных накоплений выше уровня инфляции.

Это означает, что накопления казахстанцев защищены от обесценивания, даже если доходность инвестпортфеля ЕНПФ окажется ниже уровня инфляции.

Напомним, что ранее в Минтруда сообщили о планах по повышению уровня пенсии в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1962317-pochemu-nakopleniya-v-enpf-mogut-umenshitsya-rasskazali-analitiki/