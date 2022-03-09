Казахстанцы жалуются, что Air Astana отменила рейсы в Россию

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы не могут улететь в Россию - люди жалуются на отмену авиарейсов компании Air Astana в города соседнего государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее письмо прислал в редакцию читатель NUR.KZ.

"За последние сутки Air Astana отменила несколько рейсов (без альтернативы) в Россию, ссылаясь на некое правительственное распоряжение. Вчера Омск, сегодня Санкт-Петербург. У людей проблемы, собирались на учебу, сдавали тесты ПЦР... Рейсы отменены из Нур-Султана", - сообщил читатель.

В авиакомпании комментарий о ситуации пообещали предоставить позднее.

Между тем, как пишет журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале, клиенты авиакомпании получили письма об отмене рейсов в Россию.

"Страховое покрытие коммерческих полетов из/в и над РФ было частично отозвано. В связи с чем в интересах безопасности пассажиров, экипажа и самолетов, мы вынуждены приостановить все рейсы в Российскую Федерацию до дальнейшего разрешения вопросов", - говорится в присланном авиакомпанией сообщении.

В минувшие выходные сообщалось, что прилетевшие ранее в Казахстан не могут вылететь домой из аэропорта в Актобе - российская авиакомпания отменила все запланированные рейсы.

Напомним, в конце февраля Евросоюз запретил российским авиалиниям приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран, входящих в ЕС. Такие меры страны Европы приняли в ответ на военную операцию России в Украине.

После этого ряд авиакомпаний отменил все рейсы из России в Доминиканскую Республику, Мексику, Кубу, Венесуэлу, а Кипр заявил о закрытии авиасообщения с РФ.

Позже по рекомендации Росавиации российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" с 8 марта отменили все международные рейсы, в том числе в Казахстан. Улететь из России можно только в столицу соседней Беларуси - компания продолжает выполнять авиарейсы в Минск.

Данная рекомендация "вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом", объяснили в Росавиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959834-kazahstantsy-zhaluyutsya-chto-air-astana-otmenila-reysy-v-rossiyu/