Российский "Аэрофлот" приостанавливает все международные рейсы с 8 марта

Самолет компании "Аэрофлот". Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

В российской авиакомпании "Аэрофлот" сообщили об отмене всех международных рейсов. Ограничения вступят в силу после 8 марта. Такое сообщение появилось в официальном Facebook-профиле компании.

"Аэрофлот информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск, 03:00 по Нур-Султану – прим. ред.) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов.

Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров, "Аэрофлот", начиная с 6 марта (00:00 мск, 03:00 по Нур-Султану), прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полета с обратным участком в Россию в период после 8 марта 2022 года.

В авиакомпании уточнили, что пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов.

"Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета.

Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в две стороны полета с использованным полетным сегментом из РФ, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию до момента прекращения полетов.

Для пассажиров, которые к моменту прекращения полетов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию", – добавили в "Аэрофлоте".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959538-rossiyskiy-aeroflot-priostanavlivaet-vse-mezhdunarodnye-reysy-s-8-marta/