Лоукостер "Победа" вслед за "Аэрофлотом" отменил все международные рейсы

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Российский лоукостер "Победа" в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

"Авиакомпания "Победа" делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы. По приобретенным на сайте pobeda.aero билетам на отмененные рейсы будет выполнен полный возврат", - сообщается на сайте компании.

С 6 марта прекращается допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в России после 8 марта 2022 года.

"Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до 8 марта", - добавили в компании.

Ранее об отмене всех международных рейсов заявили в "Аэрофлоте". Ограничения начнут действовать 8 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959552-loukoster-pobeda-vsled-za-aeroflotom-otmenil-vse-mezhdunarodnye-reysy/