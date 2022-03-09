Казахстану тотальное отключение интернета не грозит, заявили в МЦРИАП

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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбеков в кулуарах мажилиса рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать отключения от интернета из-за конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее в СМИ появилась информация об отключении России от глобальной сети.

"Как это отразится на нас?" – поинтересовались казахстанские журналисты у вице-главы МЦРИАП.

Асхат Оразбек заверил, что у Казахстана есть разные стыки – не только через Россию.

"Казахстану тотальное отключение интернета никак не грозит. За это вы можете не переживать, потому что те стыки, которые есть с Китаем, они позволят нам получить весь тот же самый трафик, который мы получаем из Европы, допустим, сегодня. Для Казахстана на сегодня серьезных проблем с интернетом не ожидается", – сообщил вице-министр.

Напомним, ранее в России заблокировали Twitter. Кроме того на всей территории РФ заблокирован доступ к Facebook.

Свою деятельность на территории России приостановила и образовательная платформа Coursera.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1959826-kazahstanu-totalnoe-otklyuchenie-interneta-ne-grozit-zayavili-v-mtsriap/