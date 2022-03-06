Россияне не могут вылететь в Москву из аэропорта Актобе

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Россияне, прилетевшие ранее в Казахстан, не могут вылететь домой из аэропорта в городе Актобе. Они заявили, что российская авиакомпания "Аэрофлот" не отвечает на их запросы.

Как пишет газета "Диапазон" со слов одной из застрявших в Актобе пассажирок, она прилетела в Актобе из Москвы 5 марта через "Аэрофлот". Обратный билет у нее был на 12 марта.

Женщина указала, что вчера вышла новость об отмене всех международных рейсов "Аэрофлота", в том числе и в Казахстан. При этом, по ее словам, эта авиакомпания была единственной, которая летала из Актобе в Москву.

"Теперь назад домой я вернуться не могу. Горячая линия "Аэрофлот" не отвечает, посольство России в Казахстане тоже. Как теперь быть нам, россиянам, которые прилетели в Актобе? В моем самолете летело около 100 человек, в основном это люди с российском гражданством", - пожаловалась журналистам россиянка.

Представители газеты направили запрос "Аэрофлоту" с просьбой разъяснить ситуацию. Вскоре был получен ответ от официальной страницы авиакомпании в Instagram.

"В настоящее время формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Для предоставления помощи просим Вас зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный Помощник" МИД России (доступно на iOS, Android).

Также граждане России могут сообщить о возникшей проблеме, позвонив на горячую линию Ростуризма – 8-800-200-34-11 (с 8 до 20 по Москве). Оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения билета", - сообщили в авиакомпании.

Тем не менее, отмечается, что горячая линия "Аэрофлота", а также номера Росавиации и посольства России в Казахстане не отвечают.

Ситуацию представителям газеты также прокомментировали сотрудники аэропорта.

"К сожалению, авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене всех международных рейсов с 8 марта кроме рейсов в Минск. Однако мы не получили официальную отмену от авиакомпании. Есть альтернативный рейс через Казань. Рейсы в Казань из Актобе выполняются два раза в неделю авиакомпанией Qazaq Air.

Отметим, ранее в "Интерфакс" сообщалось что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом.

С полуночи по московскому времени 6 марта рекомендовано приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж, а с полуночи 8 марта - прекратить перевозки из-за рубежа в РФ.

Данная рекомендация "вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом", заявили в Росавиации.

Напомним, что недавно российский лоукостер "Победа" вслед за "Аэрофлотом" отменил все международные рейсы.

Также недавно США и Канада призвали своих граждан покинуть Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959618-rossiyane-ne-mogut-vyletet-v-moskvu-iz-aeroporta-aktobe/