Регулирование мобильных переводов: Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, направленные в частности на регулирование мобильных переводов, сообщается на официальном сайте Акорды.

Речь идет о Законе РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). В нем нашли свое отражение поправки, принятые парламентом в прошлом месяце.

Среди основных мер авторы поправок предлагали исключить использование минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя, производить в упрощенном порядке возврат НДС в размере до 80% при экспорте товаров субъектами бизнеса, которые осуществили конвертацию иностранной валюты в тенге не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.

Также предусматривалось внедрение цифрового налога, который поможет уравнять конкурентные условия для казахстанских и зарубежных компаний. Еще одна поправка касается начисления налога на транспортные средства по автомобилям.

Незадолго до этого депутат мажилиса Сергей Симонов рассказывал, что после принятия данного закона банки должны будут "улучшить свои мобильные приложения" так, чтобы в них были разделены личные счета и счета для ведения бизнеса, а также упрощена фискализация чека при мобильном переводе денег.

В Минфине также давали пояснение касательно того, как будут отличать личные мобильные переводы от доходов бизнеса.

Отметим, что данные поправки вызвали волну негатива со стороны общественности. Так, в ноябре некий мужчина записал видеоролик и, представившись в нем юристом, призвал казахстанцев отказаться от мобильных переводов и скрывать свои доходы.

Позже на этот призыв отреагировали в Минфине. Тогда в ведомстве заявили, что поводов для беспокойства нет.

"Беспокойства относительно передачи данных в органы госдоходов безосновательны, так как с 2022 года планируется получение сведений от банков только по платежам, поступающим на предпринимательские счета. Таким образом, личные переводы облагаться налогом не будут", – пояснил пресс-секретарь министерства Алибек Абдилов.

Также он напомнил, что до 2023 года в стране действует мораторий на уплату налогов с дохода индивидуальных предпринимателей.

На волнения отреагировали и в комитете госдоходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947594-tokaev-podpisal-popravki-v-nalogovyy-kodeks/