Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс, регулирующие мобильные переводы

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Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании в двух чтениях приняли ряд поправок в Налоговый кодекс страны, которые в частности, касаются регулирования мобильных переводов, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Гумар Дюсембаев озвучил основные нововведения.

«Хотелось обратить внимание на основные меры, предлагаемые в рамках законопроекта. Первое. Предлагается исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя путем замены его на месячный расчетный показатель. Это коснется определения стандартного вычета по индивидуальному подоходному налогу и минимальной облагаемой базы по социальному налогу», - отметил сенатор.

Во-вторых, добавил он, предлагается производить в упрощенном порядке возврат НДС в размере до 80% при экспорте товаров субъектами бизнеса, которые осуществили конвертацию иностранной валюты в тенге не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья. Перечень субъектов предпринимательства будет утверждаться правительством Казахстана.

«В Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан. В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие «Merchant ID» и предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по Merchant ID», - пояснил Дуйсембаев.

В целом, уверен он, внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для казахстанских и зарубежных компаний.

«Предусмотрено также введение пост-оплаты акциза для отечественных производителей. Данная мера уравняет производителей водки с производителями табачных изделий и пива, и позволит оказать поддержку отечественной алкогольной продукции, а также сдерживанию импорта алкогольной продукции. Кроме того, предлагается с 1 января 2023 года пересмотреть виды деятельности, разрешенные для применения специального налогового режима и единого совокупного платежа», - сообщил парламентарий.

Еще одна поправка касается начисления налога на транспортные средства по автомобилям.

"В связи с чем, в целях снижения затрат малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, предлагается отнести малогаборитные фургоны в целях налогообложения к грузовым автомобилям с порядком налогообложения в зависимости от грузоподъемности", - отметил Дюсембаев.

Еще одна норма касается фискализации мобильных платежей.

"В период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и предоставляющие различные услуги начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами в предпринимательской деятельности. Кроме того, для законодательного урегулирования данного вопроса предлагается: определить понятие «мобильные платежи»; узаконить применение онлайн-контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей; обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса; обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения", - резюмировал сенатор.

Ранее депутат мажилиса Сергей Симонов сообщил, что теперь банки должны будут «улучшить свои мобильные приложения» - так, чтобы в них были разделены личные счета и счета для ведения бизнеса, а также упрощена фискализация чека при мобильном переводе денег.

А вице-министр финансов Марат Султангазиев заявил, что в банковских приложениях должна появиться кнопка «платеж». Делается это для того, чтобы казахстанские бизнесмены перестали уклоняться от налогов.

«Сейчас у тех, кто пользуется мобильным приложением, есть только одна строка - «перевод». Должна появиться строка «платеж» - за картофель или за что будете выплачивать. Переводы осуществляются среди родственников, а платеж - за товары, работу и услуги. Точно такой же, как вы бы заплатили наличными, карточкой», - отметил спикер.

Он добавил, что при оплате товара мобильным переводом казахстанцы теряют свои права, как потребители – поскольку им не выдается чек. При легальной оплате с чеком они в дальнейшем могут предъявить требования к товару или вернуть его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943869-senat-odobril-popravki-v-nalogovyy-kodeks-reguliruyuschie-mobilnye-perevody/