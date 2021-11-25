"Вычислить не сложно": как будут отличать личные мобильные переводы от дохода бизнеса, объяснили в Минфине

Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр финансов Казахстана Марат Султангазиев в кулуарах сената разъяснил механизм контроля предпринимателей при осуществлении мгновенных мобильных переводов - они в случае принятия соответствующих поправок будут предназначены исключительно для физлиц, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как налоговые органы будут контролировать продавцов, которые продолжат получать деньги через личные переводы за товары или услуги.

Марат Султангазиев сообщил, что для этого совместно с банками будет вырабатываться система управления рисками.

«Если на одно и то же лицо, на его карточный счет перечислялись в день несколько платежей от разных людей - это будет уже работать система управления рисками, будем выявлять таких продавцов. То есть мы будем систему управления рисками вырабатывать. К примеру, один из рисков, если от различных источников в течение одного дня получил деньги человек и это продолжается на протяжении нескольких дней, месяцев. Это будет одним из признаков, что налоговые органы должны обратить внимание и дальше уже работать с этим физлицом… Информационные системы у нас развиты, работают, конечно система управления рисками работает, более того, у нас уже внедрены элементы искусственного интеллекта. Поэтому вычислять такие операции не так сложно», - пояснил вице-министр финансов.

При этом он отметил, что в режимах налогообложения ничего не меняется: ставка налога не меняется, дополнительных налоговых нагрузок не несет. Речь в данном случае идет лишь о том, чтобы отражать легальный оборот.

«У нас на сегодня есть адмштрафы за несвоевременную постановку на учет, есть адмответственность за то, что он не отразил обороты в учете, то есть не пробил чек. И везде в первый раз это идет предупреждение. Уже со второго раза начинается штраф», - добавил он, комментируя вопрос о том, какое наказание грозит торговцу, если он продолжит использовать личный счет для получения денег от клиентов.

По его словам, при таком контроле речи о нарушении банковской тайны не идет.

«Если вы эпизодически получаете деньги на свой день рождения от своих родственников, то в эту систему управления рисков вы никак не попадаете. Если у вас день рождения будет каждый день и по пять раз, тогда это будет подозрительно», - резюмировал Султангазиев.

Напомним, сегодня депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании приняли ряд поправок в Налоговый кодекс страны, которые в частности, касаются регулирования мобильных переводов.

Ранее депутат мажилиса Сергей Симонов сообщил, что теперь банки должны будут «улучшить свои мобильные приложения» - так, чтобы в них были разделены личные счета и счета для ведения бизнеса, а также упрощена фискализация чека при мобильном переводе денег.

А вице-министр финансов Марат Султангазиев заявил, что в банковских приложениях должна появиться кнопка «платеж». Делается это для того, чтобы казахстанские бизнесмены перестали уклоняться от налогов.

«Сейчас у тех, кто пользуется мобильным приложением, есть только одна строка - «перевод». Должна появиться строка «платеж» - за картофель или за что будете выплачивать. Переводы осуществляются среди родственников, а платеж - за товары, работу и услуги. Точно такой же, как вы бы заплатили наличными, карточкой», - отметил спикер.

Он добавил, что при оплате товара мобильным переводом казахстанцы теряют свои права, как потребители – поскольку им не выдается чек. При легальной оплате с чеком они в дальнейшем могут предъявить требования к товару или вернуть его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943895-vychislit-ne-slozhno-kak-budut-otlichat-lichnye-mobilnye-perevody-ot-dohoda-biznesa-obyasnili-v-minfine/