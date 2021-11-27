На призыв об отказе от мобильных переводов ответили в Комитете госдоходов (видео)

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В Комитете госдоходов прокомментировали видеоролик, в котором мужчина, называющий себя юристом, призывает казахстанцев отказаться от мобильных переводов и скрывать свои доходы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что слова автора ролика являются реакцией на новость об одобрении Сенатом поправок в Налоговый кодекс, которые регулируют мобильные переводы.

При этом, он утверждает, что поправки уже якобы вступили в силу, что не может быть правдой, поскольку для этого документ должен подписать президент, чего Касым-Жомарт Токаев не делал.

В КГД указали, что мужчина в кадре распространяет информацию о якобы повсеместном контроле мобильных переводов лиц, занимающихся предпринимательством, в том числе частным извозом.

В ответ на это в ведомстве указали, что налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено.

"Следует отметить, что налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента, ставка по которому составляет всего 1% от общего дохода", - сообщили в КГД.

К примеру, если доход составляет 300 тыс. тенге, то налог будет всего 3000 тенге в месяц.

При этом покупка кассового аппарата также необязательна, поскольку существует несколько бесплатных мобильных версий кассовых аппаратов. Также с 2022 года вводится СНР с использованием мобильного приложения "e-Salyk Business".

В данном приложении можно будет зарегистрировать ИП и выбрать режим налогообложения, Плюс ко всему, приложение можно использовать в качестве кассового аппарата.

Оплату налогов и платежей также можно будет сделать в данном приложении.

В Комитете добавили, что государство в рамках развития малого предпринимательства освободило индивидуальных предпринимателей от уплаты налогов с доходов до 2023 года и объявило мораторий на проведение проверок.

"Государством с целью развития малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года и объявлен мораторий на проведение проверок.

В этой связи призываем предпринимателей вести легальный бизнес, отражать реальные доходы, что особенно актуально в преддверии внедрения всеобщего декларирования", - говорится в сообщении комитета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944260-na-prizyv-ob-otkaze-ot-mobilnyh-perevodov-otvetili-v-komitete-gosdohodov-video/