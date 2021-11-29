На призыв отказаться от мобильных переводов отреагировали в Минфине

Иллюстративное фото: pxhere.com

В Минфине прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию с призывом отказаться от мобильных переводов лиц, занимающихся частным извозом, и перейти на наличный расчет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметил пресс-секретарь Минфина РК Алибек Абдилов, поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов призваны разделить частные переводы физических лиц от мобильных платежей, которые осуществляются в предпринимательских целях. Отмечается, что этот вопрос неоднократно обсуждался с бизнес-сообществом и банками.

"Отметим, что целью данных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве и никоим образом не преследует цели перехода на наличный расчет", – сказал пресс-секретарь Минфина.

Беспокойства относительно передачи данных в органы госдоходов представитель министерства и вовсе назвал безосновательными.

"С 2022 года планируется получение сведений от банков только по платежам, поступающим на предпринимательские счета. Таким образом, личные переводы облагаться налогом не будут", – пояснил Абдилов.

Также он отметил, что для удобства налогообложения ИП имеется несколько налоговых режимов, из которых можно выбрать удобный для себя.

"К примеру, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента. Данный режим используется при доходе, не превышающем 10,3 млн тенге в год.

Касательно кассового аппарата. Сейчас есть несколько мобильных приложений. Предприниматель может загрузить мобильную версию онлайн кассового аппарата и пользоваться им на законных основаниях.

А налоговая отчетность будет формироваться автоматически с внедрением приложения e-Salyq Business", – разъяснил Алибек Абдилов.

Все эти меры, с его слов, направлены на упрощение ведения бизнеса. Также Абдилов напомнил, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года в рамках принятого моратория.

Отметим, что данный комментарий Минфина является реакцией на ролик, в котором мужчина, называющий себя юристом, призывает казахстанцев отказаться от мобильных переводов и скрывать свои доходы. А слова автора того ролика, в свою очередь, являются реакцией на новость об одобрении сенатом поправок в Налоговый кодекс, регулирующих мобильные переводы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944496-na-prizyv-otkazatsya-ot-mobilnyh-perevodov-otreagirovali-v-minfine/