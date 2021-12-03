До 2025 года сведения по личным переводам передавать не будут, заявили в КГД

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Многих казахстанцев встревожил проект закона о мобильных переводах. В Минфине и КГД заверили, что повода для беспокойства нет, передает корреспондент NUR.KZ.

На прошлой неделе сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, призваны регулировать мобильные переводы. Среди нововведений – введение понятия "мобильные платежи", а также обязанности у предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса.

Вместе с этим в кодексе будет содержаться норма, обязывающая банки передавать в органы госдоходов сведения о мобильных платежах и переводах граждан. В комитете госдоходов пояснили, что эти сведения банки начнут передавать лишь через 3 года.

"Получение от банков второго уровня сведений по всем физическим лицам предполагается только с 2025 года согласно предполагаемым критериям.

Предполагаемые критерии – получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев.

Проект нормативного правового акта по утверждению критериев будет размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения", – объяснили в КГД.

Кроме того, с целью выявления недобросовестных предпринимателей, помимо предполагаемой системы управлениями рисками на стороне банков второго уровня, будет собираться комплекс доказательной информации.

"К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона, наличие жалоб, поступающих со стороны потребителей о фактах получения продавцом перевода и невыдачи фискального чека, снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, многократное игнорирование требований и рекомендации органов государственных доходов о соблюдении предписанных норм и правил и так далее", – добавили в комитете государственных доходов.

Ранее в Минфине отреагировали на призыв некоторых казахстанцев отказаться от мобильных переводов и перейти на наличный расчет. Тогда в ведомстве заявили, что поводов для беспокойства нет.

"Беспокойства относительно передачи данных в органы госдоходов безосновательны, так как с 2022 года планируется получение сведений от банков только по платежам, поступающим на предпринимательские счета. Таким образом, личные переводы облагаться налогом не будут", – пояснил в начале этой недели пресс-секретарь министерства Алибек Абдилов.

Также он напомнил, что до 2023 года в стране действует мораторий на уплату налогов с дохода индивидуальных предпринимателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1945196-do-2025-goda-svedeniya-po-lichnym-perevodam-peredavat-ne-budut-zayavili-v-kgd/