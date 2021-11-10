В банковских приложениях появится кнопка "платеж": что станет с мобильными переводами в Казахстане

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В Минфине прокомментировали изменения в казахстанский кодекс о налогах и других обязательных платежах – чтобы казахстанские бизнесмены перестали уклоняться от налогов, принимая в качестве оплаты мобильный перевод на карту, в банковских приложениях предлагают сделать кнопку «платеж», передает корреспондент NUR.KZ.

В мажилисе сегодня одобрили законопроект об изменениях в кодекс о налогах и других платежах, где собираются конкретизировать понятие «мобильный перевод» - ранее подобная форма оплаты не была прописана, поскольку люди платили наличными деньгами или картой.

Таким образом, недавно появившаяся оплата через мобильные переводы позволяла бизнесу уходить от налогов.

Как сообщил депутат Сергей Симонов, теперь банки должны будут «улучшить свои мобильные приложения» - так, чтобы в них были разделены личные счета и счета для ведения бизнеса, а также упрощена фискализация чека при мобильном переводе денег.

Вице-министр финансов Марат Султангазиев заявил, что в банковских приложениях должна появиться кнопка «платеж».

«Сейчас у тех, кто пользуется мобильным приложением, есть только одна строка - «перевод». Должна появиться строка «платеж» - за картофель или за что будете выплачивать. Переводы осуществляются среди родственников, а платеж - за товары, работу и услуги. Точно такой же, как вы бы заплатили наличными, карточкой», - отметил спикер.

Он добавил, что при оплате товара мобильным переводом казахстанцы теряют спои права, как потребители – поскольку им не выдается чек. При легальной оплате с чеком они в дальнейшем могут предъявить требования к товару или вернуть его.

Напомним, ранее в Минфине разъяснили, как намерены регулировать мобильные переводы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941497-v-bankovskih-prilozheniyah-poyavitsya-knopka-platezh-chto-stanet-s-mobilnymi-perevodami-v-kazahstane/