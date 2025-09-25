jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Экс-министр экологии Зульфия Сулейменова лишилась должности советника президента Казахстана

      Опубликовано:

      Зульфия Сулейменова
      Зульфия Сулейменова. Фото: t.me/aqorda_resmi

      Советник главы государства, а также спецпредставитель президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова освобождена от должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщили в Акорде, распоряжением главы государства Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника президента - специального представителя президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству.

      По информации на сайте ИПС "Параграф", Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева.

      Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности. В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      С января 2021 года являлась депутатом мажилиса парламента РК VII созыва. Также с 2022 по 2023 год занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.

      В январе 2023 года Зульфия Сулейменова была назначена на пост главы Минэкологии. Но уже в сентябре того же года Сулейменова была освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов РК.

      Позже она была назначена на пост советника президента - специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству.

      Кадровые перестановки

      Сегодня Касым-Жомарт Токаев освободил Тамару Дуйсенову и Ернара Баспаева от должностей помощников президента Республики Казахстан.

      После этого стало известно, что Токаев также освободил от должности Каната Шарлапаева. Также сообщалось, что должности в Акорде получили Бакытжан Сапиев и Алихан Жамсатов.

      Кроме того, разработчица вакцины QazVac Кунсулу Закарья освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций.

