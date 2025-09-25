jitsu gif
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Токаев провел кадровые перестановки в Акорде: должности получили Сапиев и Жамсатов

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Бакытжан Сапиев и Алихан Жамсатов получили должности в Акорде после череды кадровых перестановок, проведенных президентом страны, передает NUR.KZ.

      По информации Акорды, распоряжением главы государства Бакытжан Сапиев был назначен советником президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

      Отметим, что в сентябре 2023 года он был назначен заведующим отделом государственного контроля администрации президента Казахстана.

      К слову, сегодня распоряжением главы государства Алихан Жамсатов как раз был назначен заведующим отделом государственного контроля администрации президента Республики Казахстан.

      Согласно информации на сайте Акорды, администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

      Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

      Кадровые перестановки

      Сегодня Касым-Жомарт Токаев освободил Тамару Дуйсенову и Ернара Баспаева от должностей помощников президента Республики Казахстан.

      После этого стало известно, что Токаев также освободил от должности Каната Шарлапаева.

      Кроме того, Кунсулу Закарья была официально освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций.

