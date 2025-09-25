Токаев провел кадровые перестановки в Акорде: должности получили Сапиев и Жамсатов

Бакытжан Сапиев и Алихан Жамсатов получили должности в Акорде после череды кадровых перестановок, проведенных президентом страны, передает NUR.KZ.

По информации Акорды, распоряжением главы государства Бакытжан Сапиев был назначен советником президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Отметим, что в сентябре 2023 года он был назначен заведующим отделом государственного контроля администрации президента Казахстана.

К слову, сегодня распоряжением главы государства Алихан Жамсатов как раз был назначен заведующим отделом государственного контроля администрации президента Республики Казахстан.

Согласно информации на сайте Акорды, администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

