Разработчица вакцины QazVac Кунсулу Закарья больше не работает советником Токаева
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сегодня Кунсулу Закарья была официально освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным Акорды, распоряжением главы государства Кунсулу Дальтоновна Закарья освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций.
Отметим, что на эту должность Закарья была назначена в январе 2024 года. До этого она занимала должность главы Национальной академии наук РК.
Добавим, в июле 2022 года стало известно, что во исполнение поручения президента по обеспечению биологической безопасности страны будет создан биофармацевтический холдинг QazBioPharm.Данный холдинг, как сообщалось в августе 2022 года, возглавила доктор биологических наук Кунсулу Закарья.
А до этого она занимала должность генерального директора РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Минздрава РК.
Как сообщала глава МЗ Ажар Гиният, Кунсулу Закарья является разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.
Кадровые перестановки
Сегодня Касым-Жомарт Токаев освободил Тамару Дуйсенову и Ернара Баспаева от должностей помощников президента Республики Казахстан.
После этого стало известно, что Токаев также освободил от должности Каната Шарлапаева.
Также сообщалось, что должности в Акорде получили Бакытжан Сапиев и Алихан Жамсатов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2290458-kunsulu-zakarya-bolshe-ne-rabotaet-sovetnikom-tokaeva/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах