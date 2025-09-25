Разработчица вакцины QazVac Кунсулу Закарья больше не работает советником Токаева

Сегодня Кунсулу Закарья была официально освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, распоряжением главы государства Кунсулу Дальтоновна Закарья освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций.

Отметим, что на эту должность Закарья была назначена в январе 2024 года. До этого она занимала должность главы Национальной академии наук РК.

Добавим, в июле 2022 года стало известно, что во исполнение поручения президента по обеспечению биологической безопасности страны будет создан биофармацевтический холдинг QazBioPharm.Данный холдинг, как сообщалось в августе 2022 года, возглавила доктор биологических наук Кунсулу Закарья.

А до этого она занимала должность генерального директора РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Минздрава РК.

Как сообщала глава МЗ Ажар Гиният, Кунсулу Закарья является разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.

