Зульфия Сулейменова назначена советником Токаева

Экс-министр экологии Зульфия Сулейменова назначена советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена советником президента – специальным представителем президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству", – говорится в сообщении.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева.

Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности. В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С января 2021 года являлась депутатом мажилиса парламента РК VII созыва. Также с 2022 по 2023 год занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Напомним, в январе текущего года Зульфия Сулейменова была назначена на пост главы Минэкологии.

В начале сентября Касым-Жомарт Токаев освободил глав ряда министерств от должностей. Так, Зульфия Сулейменова была освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов РК.

Также глава государства постановил реорганизовать Министерство экологии и природных ресурсов РК путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Позже экс-глава Минэкологии Зульфия Сулейменова поздравила Нуржана Нуржигитова с назначением на пост министра водных ресурсов и ирригации и подвела итоги работы своего ведомства.