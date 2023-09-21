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Зульфия Сулейменова назначена советником Токаева

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Зульфия Сулейменова
Зульфия Сулейменова. Фото: Акорда

Экс-министр экологии Зульфия Сулейменова назначена советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена советником президента – специальным представителем президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству", – говорится в сообщении.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева.

Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности. В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С января 2021 года являлась депутатом мажилиса парламента РК VII созыва. Также с 2022 по 2023 год занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Напомним, в январе текущего года Зульфия Сулейменова была назначена на пост главы Минэкологии.

В начале сентября Касым-Жомарт Токаев освободил глав ряда министерств от должностей. Так, Зульфия Сулейменова была освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов РК.

Также глава государства постановил реорганизовать Министерство экологии и природных ресурсов РК путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Позже экс-глава Минэкологии Зульфия Сулейменова поздравила Нуржана Нуржигитова с назначением на пост министра водных ресурсов и ирригации и подвела итоги работы своего ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037573-zulfiya-suleymenova-naznachena-sovetnikom-tokaeva/

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