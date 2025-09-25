Тамару Дуйсенову освободили от должности помощника Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Тамару Дуйсенову и Ернара Баспаева от должностей помощников президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев снял с должности нескольких своих помощников.

Тамара Дуйсенова

Как сообщили в Акорде, указом главы государства Тамара Дуйсенова была освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан.

По данным с официального сайта правительства, Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском Туркестанской области. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

С 1988 по 2022 годы в разное время работала учителем, замакима района и Шымкента, вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 11 апреля 2022 года Тамара Дуйсенова занимала должность министра труда и социальной защиты населения РК. С 8 июня 2023 года она стала заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения РК.

2 сентября 2023 года была назначена заместителем премьер-министра РК. От должности министра труда и соцзащиты ее освободили. 6 февраля прошлого года стало известно, что Тамара Дуйсенова сохранила свою должность. Но в феврале 2025 года она была назначена помощником президента Республики Казахстан.

Ернар Баспаев. Фото: akorda.kz

Ернар Баспаев

Кроме того, распоряжением главы государства Ернар Баспаев был освобожден от должности советника президента Республики Казахстан.

Отметим, что Баспаев получил должность в апреле 2022 года. По данным Акорды, Ернар Баспаев родился в 1979 году.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

По специальности - юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования. Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции Казахстана.

С 2002 по 2006 год работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции.

С 2006 по 2010 год являлся начальником Управления Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом аппарата Верховного суда.

В 2010 году был назначен руководителем Департамента юстиции по Атырауской области. С 2013 по 2019 год являлся руководителем аппарата акима Атырауской области. С 2019 по 2022 год занимал должность государственного инспектора Администрации президента.

