Тамару Дуйсенову освободили от должности помощника Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Тамару Дуйсенову и Ернара Баспаева от должностей помощников президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев снял с должности нескольких своих помощников.
Тамара Дуйсенова
Как сообщили в Акорде, указом главы государства Тамара Дуйсенова была освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан.
По данным с официального сайта правительства, Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском Туркестанской области. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.
С 1988 по 2022 годы в разное время работала учителем, замакима района и Шымкента, вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
С 11 апреля 2022 года Тамара Дуйсенова занимала должность министра труда и социальной защиты населения РК. С 8 июня 2023 года она стала заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения РК.
2 сентября 2023 года была назначена заместителем премьер-министра РК. От должности министра труда и соцзащиты ее освободили. 6 февраля прошлого года стало известно, что Тамара Дуйсенова сохранила свою должность. Но в феврале 2025 года она была назначена помощником президента Республики Казахстан.
Ернар Баспаев
Кроме того, распоряжением главы государства Ернар Баспаев был освобожден от должности советника президента Республики Казахстан.
Отметим, что Баспаев получил должность в апреле 2022 года. По данным Акорды, Ернар Баспаев родился в 1979 году.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.
По специальности - юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования. Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции Казахстана.
С 2002 по 2006 год работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции.
С 2006 по 2010 год являлся начальником Управления Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом аппарата Верховного суда.
В 2010 году был назначен руководителем Департамента юстиции по Атырауской области. С 2013 по 2019 год являлся руководителем аппарата акима Атырауской области. С 2019 по 2022 год занимал должность государственного инспектора Администрации президента.
