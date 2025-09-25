Тамару Дуйсенову освободили от должности помощника Токаева

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Тамару Дуйсенову освободили от должности помощника Токаева

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Тамара Дуйсенова
      Тамара Дуйсенова. Фото: акимат Актюбинской области

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Тамару Дуйсенову и Ернара Баспаева от должностей помощников президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев снял с должности нескольких своих помощников.

      Тамара Дуйсенова

      Как сообщили в Акорде, указом главы государства Тамара Дуйсенова была освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан.

      По данным с официального сайта правительства, Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском Туркестанской области. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

      С 1988 по 2022 годы в разное время работала учителем, замакима района и Шымкента, вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      С 11 апреля 2022 года Тамара Дуйсенова занимала должность министра труда и социальной защиты населения РК. С 8 июня 2023 года она стала заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения РК.

      2 сентября 2023 года была назначена заместителем премьер-министра РК. От должности министра труда и соцзащиты ее освободили. 6 февраля прошлого года стало известно, что Тамара Дуйсенова сохранила свою должность. Но в феврале 2025 года она была назначена помощником президента Республики Казахстан.

      Ернар Баспаев
      Ернар Баспаев. Фото: akorda.kz

      Ернар Баспаев

      Кроме того, распоряжением главы государства Ернар Баспаев был освобожден от должности советника президента Республики Казахстан.

      Отметим, что Баспаев получил должность в апреле 2022 года. По данным Акорды, Ернар Баспаев родился в 1979 году.

      Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

      По специальности - юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования. Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции Казахстана.

      С 2002 по 2006 год работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции.

      С 2006 по 2010 год являлся начальником Управления Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом аппарата Верховного суда.

      В 2010 году был назначен руководителем Департамента юстиции по Атырауской области. С 2013 по 2019 год являлся руководителем аппарата акима Атырауской области. С 2019 по 2022 год занимал должность государственного инспектора Администрации президента.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.