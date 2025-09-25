jitsu gif
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      Токаев освободил Каната Шарлапаева от должности своего помощника

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Канат Шарлапаев
      Канат Шарлапаев. Фото: t.me/KZgovernment

      Сегодня, 25 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Каната Шарлапаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Указом главы государства Канат Бисимбаевич Шарлапаев освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

      Напомним, Канат Шарлапаев стал помощником Токаева по экономическим вопросам в конце февраля этого года.

      В апреле он получил еще одну должность - был избран членом Совета директоров холдинга "Байтерек".

      Также Канат Шарлапаев был избран членом совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

      Добавим, согласно официальному сайту министерства промышленности и строительства РК, Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Российской Федерации.

      Окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности экономист, магистр финансов и управления.

      Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц Российской Федерации.

      В 2006-2008 годах проработал специалистом в финансовом департаменте инвестиционного банка "Сити" в Лондоне (Великобритания), в Праге (Чехия).

      В 2008-2014 годах являлся старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка "Сити" (Великобритания).

      С 2014 по 2015 годы занимал должность вице-президента региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африки инвестиционного банка "Сити" Великобритании.

      В 2015-2017 годах был главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстана.

      С 2017 по 2020 годы работал в должности главного финансового директора по России, Украине и Казахстану, старшего вице-президента Ситибанк Российской Федерации.

      В 2020 году назначен на должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ).

      С февраля 2022 года – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

      С сентября 2023 года занимал должность министра промышленности и строительства РК. И в феврале 2024 года вновь стал министром промышленности и строительства Казахстана.

