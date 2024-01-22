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Разработчица вакцины QazVac Кунсулу Закарья стала советником президента

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Кунсулу Закарья
Кунсулу Закарья. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Кунсулу Закарья своим советником по вопросам науки и инноваций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена советником президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, она освобождена от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

С апреля 2023 года она занимала должность главы Национальной академии наук Республики Казахстан.

При этом распоряжением главы государства новым президентом Национальной академии наук РК назначен Куришбаев Ахылбек Кажигулович.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что во исполнение поручения президента по обеспечению биологической безопасности страны будет создан биофармацевтический холдинг QazBioPharm.

Данный холдинг, как сообщалось в августе 2022 года, возглавила доктор биологических наук Кунсулу Закарья.

А до этого она занимала должность генерального директора РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Минздрава РК.

Как сообщала глава МЗ Ажар Гиният, Кунсулу Закарья является лауреатом Государственной премии в области науки и техники имени Аль-Фараби, членом Академии Естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.

Ахылбек Куришбаев
Ахылбек Куришбаев. Фото: senate.parlam.kz

При этом Ахылбек Куришбаев, как сообщается на сайте ИПС "Параграф", с мая 2023 года являлся вице-президентом НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при президенте РК.

До этого в разные годы в числе прочих должностей он являлся вице-министром и министром сельского хозяйства РК.

Также с августа 2020 года по октябрь 2022 года был депутатом сената парламента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2056829-zakarya-kunsulu-stala-sovetnikom-prezidenta-po-voprosam-nauki-i-innovatsiy/

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