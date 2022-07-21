Холдинг QazBioPharm создадут по поручению Токаева

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Во исполнение поручения президента Казахстана по обеспечению биологической безопасности страны будет создан биофармацевтический холдинг QazBioPharm. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

Отмечается, что в рамках исполнения поручения главы государства касательно системных мер по обеспечению биологической безопасности Казахстана приняты следующие меры:

принято постановление правительства РК "О вопросах создания акционерного общества "Национальный холдинг "QazBioPharm";

проведена государственная регистрация АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" в НАО "Правительство для граждан";

произведена государственная регистрация выпуска объявленных акций АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" в АРРФР;

для обеспечения деятельности холдинга выделены средства из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 380 млн тенге.

21 мая 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О биологической безопасности Республики Казахстан", а также пакет поправок к нему.

Так, по словам глава Минздрава Ажар Гиният, для каждой потенциально возможной угрозы будут разрабатываться сценарии реагирования в области биобезопасности. Они будут предусматривать алгоритмы действий госорганов и иных организаций, их межведомственного взаимодействия в условиях ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1979583-holding-qazbiopharm-sozdadut-po-porucheniyu-tokaeva/