Профессор, руководившая созданием QazVac, возглавила нацхолдинг QazBioPharm

Кунсулу Закарья. Фото: gov.kz

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" возглавила доктор биологических наук Кунсулу Закарья, под руководством которой была разработана вакцина QazVac. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК.

Сегодня, 22 августа, министр здравоохранения РК Ажар Гиният представила профессора Кунсулу Закарья в качестве гендиректора АО "Национальный холдинг "QazBioPharm".

"На должность генерального директора холдинга приказом министерства от 18 августа 2022 года назначена доктор биологических наук, профессор Кунсулу Закарья.

Кунсулу Дальтоновна является лауреатом Государственной премии в области науки и техники имени Аль-Фараби, членом Академии Естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19", – сообщила министр здравоохранения.

Она напомнила, что перед холдингом QazBioPharm главой государства были поставлены задачи по обеспечению:

биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка страны;

стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности;

снижения зависимости от импорта иммунобиологических препаратов.

Ажар Гиният пожелала вновь назначенному главе нацхолдинга успехов и плодотворной работы.

Ранее Кунсулу Закарья занимала должность генерального директора РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" МЗ РК. Отмечается, что она известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.

Под руководством доктора Закарья осуществлено руководство, координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта. Среди них такие программы, как:

НТП "Ветеринарная безопасность территории РК: эпизоотологический мониторинг, испытание, внедрение и коммерциализация средств специфической профилактики и диагностики особо опасных инфекционных заболеваний";

НТП "Биологическая безопасность Республики Казахстан: оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации";

НТП "Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение";

НТП "Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19".

Напомним, биофармацевтический холдинг QazBioPharm был создан во исполнение поручения президента Казахстана по обеспечению биологической безопасности страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984287-professor-rukovodivshaya-sozdaniem-qazvac-vozglavila-natsholding-qazbiopharm/