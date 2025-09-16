Экс-глава АНПЗ Мурат Досмуратов получил новую должность

Управляющим директором "КМГ Инжиниринг" назначен Мурат Досмуратов, бывший генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба компании, вчера, 15 сентября, в рамках аппаратного совещания генеральный директор "КМГ Инжиниринг" Рахим Утеев представил коллективу нового управляющего директора по нефтепереработке и нефтегазохимии - Мурата Досмуратова.

"Мурат Абиевич имеет огромный опыт работы в нефтегазовой отрасли", - отметили в пресс-службе "КМГ Инжиниринг".

Он является выпускником Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности "инженер-химик-технолог", имеет степень кандидата технических наук.

Аппаратное совещание. Фото: "КМГ Инжиниринг"

Трудовой путь Мурат Досмуратов начинал в качестве оператора технологических установок в ТОО "Петро Казахстан Ойл Продакс", был начальником лаборатории, старшим инженером, начальником ПТО, главным технологом.

С 2004 по 2010 годы возглавлял департамент нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз", был главным инженером по переработке нефти ТОО "Дирекция Строящихся Предприятий КМГ", заместителем председателя правления по производству ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries", начальником службы технического развития ТОО "Объединенная химическая компания".

Руководил пуско-наладкой в филиале "Rominserv SRL" в Казахстане. Он был советником председателя правления, заместителем председателя правления по проектам ТОО "KPI Inc.", заместителем председателя правления по проектам ТОО "KLPE".

Напомним, Мурат Досмуратов был назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" в июле 2022 года. В январе 2024 года его полномочия были прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Его место занял Галымжан Жусанбаев.

В марте того же года появилась информация о том, что бывший генеральный директор АНПЗ помещен под домашний арест. Летом уголовное дело в отношении Мурата Досмуратова было окончено АФМ. Его обвинили в том, что при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил деньги и заключил договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.

В ноябре прошлого года по делу вынесли приговор. Мурат Досмуратов был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге.

В январе 2025 года Атырауский областной суд пересмотрел приговор в отношении экс-генерального директора АНПЗ. Ему назначили штраф в размере 6,9 млн тенге. В остальной части приговор остался без изменения.

Но в июне этого года Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.

В августе дело в отношении Мурата Досмуратова прекратили за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения в связи с отказом прокурора от поддержания государственного обвинения.

