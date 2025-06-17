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Обвинение рухнуло: дело экс-гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова пересмотрят

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Мурат Досмуратов
Мурат Досмуратов. Фото: kmg.kz

Бывший руководитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода Мурат Досмуратов снова ждет суда. Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение, передает "Ак Жайык".

Верховный суд встал на сторону бывшего гендиректора и посчитал, что выводы предыдущего суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и привели к осуждению невиновного.

Изучив материалы дела, судебная коллегия согласилась с этим выводом и направила дело на новое рассмотрение.

По мнению Генпрокуратуры, суды прежних инстанций сделали ряд ключевых ошибок. Например:

  • неправильно истолковали переписку с компаниями-поставщиками оборудования;
  • проигнорировали тот факт, что поломка случилась из-за эксплуатационного регламента, разработанного до прихода Досмуратова;
  • запуск оборудования провели без уведомления подрядчиков, и это тоже произошло до его назначения;
  • решение о ремонте было принято экспертным советом без его участия;
  • вопрос гарантий к моменту заключения нового контракта уже был закрыт.

Кроме того, суд не допросил важнейших свидетелей, не дал оценку техническому регламенту и проигнорировал заключение специалиста.

Уточняется, что суд первой инстанции признал Досмуратова виновным в том, что он, будучи директором АНПЗ, не предпринял меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств по договору от 17 мая 2021 года с ТОО AVC Production. Вместо этого он 29 сентября 2022 года заключил новый договор с Консорциумом в составе ТОО Grif Kazakhstan и "ЭОН Энерго" на сумму 1 млрд 971 млн тенге, чем причинил ущерб интересам завода.

Однако Верховный суд установил, что АНПЗ дважды закупал и устанавливал теплообменник производства Alfa Laval. Первый теплообменник был установлен в 2016 году, второй - в 2021 году. Поломались оба. Как выяснилось, причина - заниженное давление подаваемого газа, что и подтвердил производитель.

Ремонт делали, но утечка осталась. Досмуратов, по версии суда, не стал требовать гарантийного ремонта, а подписал договор с другим подрядчиком. Однако защита утверждает: в момент подписания он действовал в рамках уже принятых решений, а за допущенные до него ошибки отвечать не должен.

Суд указал: обвинительный приговор не может строиться на предположениях. Придется допросить всех, кого не допросили, изучить документы, которые обошли стороной, и заново дать оценку действиям Досмуратова - но уже с учетом всех обстоятельств.

Повторное рассмотрение дела пройдет в Атырауском областном суде. Дата пока неизвестна - как сообщили в пресс-службе суда, материалы еще не поступили. Областная прокуратура ситуацию не комментирует.

Напомним, Мурат Досмуратов был назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" в июле 2022 года.

В январе 2024 года его полномочия были прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Его место занял Галымжан Жусанбаев.

В марте того же года появилась информация о том, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест.

Летом уголовное дело в отношении Мурата Досмуратова было окончено АФМ. В ведомстве рассказали, что экс-гендиректора заподозрили в том, что при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил деньги и заключил договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.

В ноябре прошлого года по делу вынесли приговор. Мурат Досмуратов был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге.

В январе 2025 года Атырауский областной суд пересмотрел приговор в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова. Ему назначили штраф в размере 6,9 млн тенге. В остальной части приговор остался без изменения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256210-obvinenie-ruhnulo-delo-eks-gendirektora-anpz-murata-dosmuratova-peresmotryat/