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Бывшего гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова поместили под домашний арест

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Мурат Досмуратов
Мурат Досмуратов. Фото: kmg.kz

В СМИ появилась информация о том, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест. Ее подтвердили в Атырауском областном суде, передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе областного суда, постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 29 февраля 2024 года ходатайство следователя ДЭР по Атырауской области, согласованное с первым заместителем прокурора региона, было удовлетворено.

В отношении подозреваемого сначала санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток.

"Постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 4 марта 2024 года ходатайство того же следователя ДЭР по Атырауской области, согласованное с заместителем прокурора Атырауской области, об изменении меры пресечения удовлетворено. Мера пресечения в отношении Д. М. изменена на домашний арест сроком на 2 месяца по состоянию его здоровья", - сообщили в суде.

Напомним, полномочия Мурата Досмуратова в качестве генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ) были прекращены досрочно в январе 2024 года согласно поданному заявлению. Его место занял Галымжан Жусанбаев.

В феврале на предприятии из-за нового руководителя разгорелся скандал. В Сети было опубликовано обращение главного инженера АНПЗ Адилета Шошанбасова на имя главы государства, министра энергетики и руководителя АО НК "КазМунайГаз". В нем он обвинил гендиректора в создании тревожной обстановки на заводе, нецензурной брани, а также указал на возможные финансовые хищения со стороны руководства.

В итоге Галымжана Жусанбаева и Адилета Шошанбасова уволили. Региональным департаментом АФМ было начато досудебное расследование в отношении руководства АНПЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064644-byvshego-gendirektora-anpz-murata-dosmuratova-pomestili-pod-domashniy-arest/

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