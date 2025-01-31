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Приговор экс-гендиректору АНПЗ Мурату Досмуратову изменили

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Мурат Досмуратов
Мурат Досмуратов. Фото: kmg.kz

Атырауским областным судом пересмотрен приговор суда №2 Атырау в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговором суда экс-генеральный директор АНПЗ был признан виновным по ч.2 ст.371 УК (Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия) и на основании ч.1 ст.71 УК освобожден от уголовной ответственности ввиду истечения срока давности.

В апелляционную коллегию дело поступило по жалобам адвокатов, защитника, представителя гражданского ответчика и ходатайству прокурора.

В соответствии с ч.2 ст.11 УК деяние по ч.2 ст.371 УК является преступлением небольшой тяжести.

Санкция ч.2 ст.371 УК предусматривает наказание: штраф в размере до 4 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

"Судебная коллегия, выслушав стороны и изучив все материалы дела, пришла к выводу, что срок давности по данному делу не истек, поэтому изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому по ч.2 ст.371 УК штраф в размере 6,9 млн тенге (2 000 МРП за 2023 год), в остальной части приговор суда оставлен без изменения", - сообщили в областном суде.

Напомним, Мурат Досмуратов был назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" в июле 2022 года.

В январе 2024 года его полномочия были прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Его место занял Галымжан Жусанбаев.

В марте того же года в СМИ появилась информация о том, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест.

Ее подтвердили в Атырауском областном суде. Здесь сообщили, что в отношении подозреваемого сначала санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток. Затем ее изменили на домашний арест по состоянию его здоровья.

Летом уголовное дело в отношении Мурата Досмуратова было окончено АФМ. В ведомстве рассказали, что экс-гендиректора заподозрили в том, что при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил деньги и заключил договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.

В ноябре прошлого года по делу вынесли приговор. Мурат Досмуратов был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216996-prigovor-eks-gendirektoru-anpz-muratu-dosmuratovu-izmenili/