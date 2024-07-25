Подробности дела экс-гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова озвучили в АФМ

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Мурата Досмуратова окончено Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.

"Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годы при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге", - рассказали в АФМ.

В отношении Мурата Досмуратова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иную информацию в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Напомним, Мурат Досмуратов был назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" в июле 2022 года.

В январе 2024 года его полномочия были прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Его место занял Галымжан Жусанбаев.

В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест. Ее подтвердили в Атырауском областном суде. Здесь сообщили, что в отношении подозреваемого сначала санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток. Затем ее изменили на домашний арест по состоянию его здоровья.