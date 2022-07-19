Назначен новый гендиректор Атырауского НПЗ

Мурат Досмуратов. Фото: kmg.kz

Мурат Досмуратов назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". Соответствующее решение было принято общим собранием участников. Об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "КазМунайГаз".

Нового руководителя Атырауского нефтеперерабатывающего завода коллективу представил заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии Арман Кайрденов.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что задержан экс-гендиректор предприятия Шухрат Данбай и другие лица. Их обвинили по ст.189 ч.4 п.2 УК РК по факту хищения денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.

Также позже Агентство по защите и развитию конкуренции РК проинформировало, что в рамках проверки деятельности завода выявлены факты злоупотребления доминирующим положением. После чего было начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979197-naznachen-novyy-gendirektor-atyrauskogo-npz/